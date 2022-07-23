В Совфеде считают, что отказ США передать ракеты для HIMARS отрезвит Киев Сенатор Ковитиди: отказ США от передачи ракет для РСЗО отрезвит «горячие головы» на Украине

Фото: Sgt. Dustin Biven/Global Look Press

Многоцелевая высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS)

Решение США не передавать Киеву ракеты для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью в 300 километров должно отрезвить «горячие головы» на Украине, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, Вашингтон больше не готов рисковать.

Заявление Салливана должно отрезвить определенные «горячие головы» на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать «супергероев», бесстрашно играющих в «русскую рулетку», — сказала Ковитиди.

Сенатор также отметила, что европейские союзники Вашингтона выражают крайнюю обеспокоенность в связи с событиями, происходящими в центре Европы. Они открыто говорят о том, что «чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны», полагает Ковитиди.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден не готов передать Киеву РСЗО с дальностью 300 км. Свое решение политик объяснил стремлением избежать третьей мировой войны.

Ранее Салливан сообщил, что США рассчитывают сохранить влияние в мире после конфликта на Украине. По его словам, предлагаемые миру ценности Вашингтона будут иметь свое значение и десятилетие спустя.