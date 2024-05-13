В Совфеде раскрыли смысл слов Лаврова о готовности биться с Западом Сенатор Цеков: слова Лаврова о готовности к битве являются ответом Западу

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Слова врио главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности биться с Западом являются ответом иностранным политикам, заявил член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что практически каждый месяц в адрес России поступают угрозы от различных руководителей европейских стран.

Заявление Сергея Викторовича [Лаврова] о том, что Россия готова биться с Западом на поле боя, было ответом на слова иностранных политиков. Фактически каждый месяц мы слышим угрозы в сторону России из уст различных руководителей и политиков европейских государств, — отметил Цеков.

Он напомнил, что подобные угрозы поступали от Британии, Франции, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга. По словам сенатора, такие заявления нельзя игнорировать.

Мы ведь не может проигнорировать подобное, поэтому Лавров и говорит, что, если они хотят вести бои на поле боя, мы готовы. Коль они так упрямо желают следовать курсу войны. И мы одержим победу на этом поле боя, — заключил Цеков.

Ранее Лавров заявил, что если Запад хочет биться с Россией на поле боя, то Москва к этому готова. По его словам, российские власти неоднократно заявляли, что готовы к встрече по урегулированию украинского кризиса, но с учетом реальной ситуации. Он подчеркнул, что Швейцария уже не подходит для места проведения мирных переговоров, в том числе по Украине.