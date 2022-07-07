В Совфеде предсказали появление водных облигаций в России Сенатор Зленко предсказала появление водных облигаций в России

Фото: Совет Федерации

К 2035 году системы водоотведения в России будут изношены до состояния, близкого к аварийному, поэтому зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко предложила ввести в оборот водные облигации, чтобы привлечь инвестиции в данную отрасль. Она уточнила в разговоре с «Парламентской газетой», что для России это может стать новым инструментом «зеленого» финансирования.

Водные облигации — это ценные бумаги, которые выпускаются под реализацию конкретных проектов в сфере водохозяйственного комплекса, например строительство причала, проведение дноуглубительных работ и так далее. Такая практика уже применяется в мире, для России же пока это новый инструмент «зеленого» финансирования, — рассказала Зленко.

Она добавила, что в России уже пробовали запустить несколько пробных проектов с привлечением водных облигаций. В качестве примера такого опыта Зленко привела Сахалинские водоочистные системы. По мнению сенатора, сейчас необходимо выяснить, интересуются ли отечественные банки подобными проектами. Политик добавила, что по результатам круглого стола выяснилось: к подобной инициативе интерес проявил не только Центробанк, но и представители различных министерств и даже МосБиржа.

Ранее стало известно, что финансовые организации и физлица, имеющие брокерские счета на Московской Бирже, с сентября смогут выкупать ценные бумаги мусорной отрасли. Отдельные выпуски для финансирования проектов по переработке могут быть верифицированы как «зелёные». По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, компания вложит в первоочередные проекты около 20 млрд рублей.