В Совфеде одобрили отставку Кудрина Совфед принял постановление об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Совет Федерации РФ принял постановление о досрочной отставке Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Ранее источник ТАСС сообщил, что он в скором времени может перейти на работу в «Яндекс». По информации СМИ, сооснователь и бывший глава компании Аркадий Волож предложил 5% компании Кудрину.

За решение об отставке Кудрина проголосовал 151 сенатор, один воздержался. При этом против не высказался никто.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Кудрина от всех сенаторов за совместную и продуктивную работу. Ушедший в отставку глава Счетной палаты уточнил, что еще не выбрал себе новую должность, передает Telegram-канал «Звезда».

Надеемся, что Совфед с вашим приходом будет чаще в топе «Яндекса». Успехов на новой работе! — заявила Матвиенко.

Ранее Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после отставки рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов в свою очередь рассказал, что СФ предложит президенту России Владимиру Путину ряд кандидатур для назначения на пост главы Счетной палаты. По его словам, 30 ноября этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании верхней палаты парламента. Артамонов отметил, что глава государства также представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко ранее заявил в беседе с NEWS.ru, что Кудрин добавил в функции Счетной палаты роль «стратегического партнера» государственных органов. По словам парламентария, после того как Кудрин возглавил ведомство в 2018-м, были внедрены стандарты аудита и контроля федеральных органов исполнительной власти, что поспособствовало формированию более «вдумчивого и ответственного бюджетного процесса».