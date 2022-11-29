В ГД подвели итоги работы Кудрина во главе Счетной палаты Депутат Кравченко: Кудрин превратил Счетную палату в стратегического партнера государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин добавил в функции СП роль «стратегического партнера» государственных органов, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко. По его словам, после того как Кудрин возглавил ведомство в 2018-м, были внедрены стандарты аудита и контроля федеральных органов исполнительной власти, что поспособствовало формированию более «вдумчивого и ответственного бюджетного процесса».

Представители СП всегда высказывали свою позицию на заседаниях комитетов ГД, круглых столах и парламентских слушаниях. Их компетентное мнение часто являлось определяющим, особенно при рассмотрении вопросов, касающихся бюджета. Кудрин добавил в функции СП роль «стратегического партнера» госорганов. Оценка рисков недостижения целей устойчивого развития, внедрение стандартов аудита и контроля, в том числе внутреннего самоаудита и контроля для ФОИВ стали очередным шагом на пути к более вдумчивому и ответственному бюджетному процессу в нашей стране, — подчеркнул Кравченко.

29 ноября Кудрин подтвердил свой уход с поста главы СП РФ. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после ухода рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.

По словам главы бюджетного комитета СП Анатолия Артамонова представление о снятии Кудрина с поста главы СП будет рассмотрено 30 ноября в рамках пленарного заседания Совета Федерации. Также Артамонов заявлял, что сенаторы не предлагали Путину кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты.

Ранее источник сообщал, что Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал подтверждать сообщения СМИ о встрече президента и главы Счетной палаты.