В Совфеде оценили предоставление Украине статуса кандидата в ЕС Косачев: решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС чисто политическое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Данное решение является чисто политическим и унизительным для ЕС, заявил сенатор в своём Telegram-канале.

Итак, лидеры стран Евросоюза договорились предоставить статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии. Решение чисто политическое, а не организационное. Статус не налагает на сам Европейский союз никаких обязательств ни по темпам сближения, ни по условиям — Копенгагенские критерии никто не отменяет, — написал политик.

Он отметил, что для ЕС данное решение является унизительным, поскольку обе страны далеки от соответствия критериям вступления в ЕС. В частности, там абсолютно нерыночная экономика, тотальная коррупция, подавление политической оппозиции, включая уголовное преследование, полное игнорирование прав граждан других национальностей.

По словам сенатора, Украина и Молдавия получили ложный сигнал о том, что такое поведение в политике и с людьми допустимо, «лишь бы сохранялась лояльность к старшим европейским товарищам».

О том, что саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество, стало известно накануне. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это уникальным историческим моментом.