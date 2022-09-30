В Совфеде объяснили, к кому на самом деле обращался Путин на выступлении Сенатор Цеков: Путин сражается не с Украиной, а с США

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе выступления, приуроченного ко вхождению бывших украинских территорий в состав РФ, говорил не об Украине, а о США, заметил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, речь главы государства лишний раз показывает, с кем на самом деле сражается Россия.

Обращу внимание, что многие ожидали, что речь будет идти про ситуацию на Украине, но президент дал оценку всему мировому злу в лицу США и в очередной раз сказал, что борьба идет, на самом деле, с гегемонией Вашингтона, с колониальным и рабовладельческим прошлым, — рассказал Цеков.

Как считает сенатор, 30 сентября «западной гегемонии пришел конец», и главы бывших украинских областей не собираются отклоняться от намеченного курса. Он заявил, что новые регионы России ждет интенсивное развитие в ближайшие годы.

По поводу на нашей судьбы - она определена внутри РФ 4-мя новыми субъектами, им будут помогать, они будут развиваться. Мы на собственном (крымском. — NEWS.ru) опыте знаем, что развитие этих регионов будет очень и очень интенсивным, — уточнил Цеков.

Ранее Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.