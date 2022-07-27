В Ростуризме опровергли информацию о работе карты «Мир» на Кубе Глава Ростуризма Догузова: снять наличные с карты «Мир» на Кубе пока невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снять наличные с электронной карты «Мир» на Кубе пока невозможно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Она отметила, что сейчас Россия ведет работу по организации обслуживания карт. В дополнение Догузова прикрепила полный список стран, в которых принимают карты отечественной платежной системы «Мир».

Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна, — написала Догузова.

О том, что на Кубе стали принимать карты российской платежной системы «Мир», накануне сообщил советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона. По его словам, до конца 2022 года карты станут принимать во всех точках продаж в стране.

В настоящее время карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Там владельцы таких карт могут не только расплачиваться, но и снимать наличные. Также сообщалось, что «Мир» начали принимать в Южной Корее.