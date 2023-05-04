В российском МИД предупредили о вооруженном конфликте с США Рябков: отношения РФ и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта. Об этом заявил в эфире Первого канала заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он также подчеркнул, что Москва работает над тем, чтобы подобного не произошло.

Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти, — сказал Рябков.

Он добавил, что Россия готова использовать все средства для пресечения попыток посягательства на безопасность страны и ее руководства.

Рябков также рассказал, что в настоящее время контакты Москвы и Вашингтона происходят по мере необходимости, в том числе на высоком уровне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров упоминал, в частности, что между Россией и США есть канал для работы по обмену заключенными, он не предполагает публичности. Публичность в этом вопросе может только этот процесс усложнить, подчеркнул министр.