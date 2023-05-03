В российское консульство в Финляндии бросили взрывное устройство МИД России: в консульство в финском Мариехамне бросили шумовое взрывное устройство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД России заявил, что неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах. В ночь на 1 мая на территорию консульства бросили взрывное шумовое устройство, сообщается на сайте ведомства.

Группой лиц на территорию российского загранучреждения было брошено взрывное шумовое устройство, а также иные предметы, — подчеркивается в сообщении.

В МИД уточнили, что материальный ущерб нанесен зданию консульства. При этом действия вандалов угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии.

В МИД Финляндии российским посольством направлена нота с требованием принять меры и привлечь виновных к ответственности. В дипмиссии также призвали местные власти обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства на Аландских островах.

В октябре прошлого года сообщалось, что мэр финского города Турку Минна Арве обратилась к МИД страны с предложением закрыть генконсульство России. По ее мнению, в присутствии российской дипмиссии в городе нет необходимости. Арве пояснила, что местных жителей не интересует получение виз в Россию из-за военной операции. Россияне же, которые находятся в Финляндии, могут получить помощь в посольстве РФ в Хельсинки.