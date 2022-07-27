В России заявили, что Швейцария не выдаёт визы российским делегатам в ООН Дипломат Тяжлова: Швейцария не выдала визы российским делегатам в ООН

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Представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности заявила, что Швейцария вслед за США не выдала визы российским делегатам, которым предстояло участвовать в работе органов организации. По её словам, Москвы имеет «вполне конкретные претензии» по визам российским экспертам для их участия в мероприятиях по линии ООН в Женеве, сообщает РИА Новости.

С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приёму учреждений ООН не только США, но и Швейцарией, — подчеркнула дипломат.

Подобную практику она назвала «категорически неприемлемой дискриминацией», поскольку представители государств отсекаются от мероприятий под эгидой ООН, предлогом же являются искусственно чинимые визовые препятствия.

Ранее стало известно, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: в случае отказа гражданам России в шенгенских визах Москва отреагирует контрмерами. При этом он выразил надежду, что Европа не станет лишать россиян виз.