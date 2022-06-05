В России в постоянную боеготовность привели почти всю группировку РВСН Командующий РВСН Каракаев: 95% группировки постоянно находятся в боевой готовности

Фото: Минобороны РФ

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что в постоянной боевой готовности находятся 95% группировки. При этом РВСН одновременно создаёт новые комплексы, занимается перевооружением, отметил генерал-полковник в эфире телеканала «Звезда».

[Стоит] задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся, в том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. А я должен отметить, несмотря ни на что, 95 процентов группировки находится в постоянной боевой готовности, — подчеркнул командующий РВСН.

Он назвал создание новых комплексов и перевооружение одной из целей ракетных войск. Думать на перспективу, по его словам, позволяет другая задача, стоящая перед ракетчиками. Речь идёт о развитии военно-технического потенциала, пояснил Каракаев.

Ранее Каракаев заявил, что у российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» на данный момент нет аналогов в мире. Он также отметил, что «Сармат» создаёт военно-промышленный комплекс России, который сегодня не зависит ни от чего, и в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация будет находиться в руках отечественных специалистов.