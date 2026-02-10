Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 19:01

В России увеличат лимит сверхурочных работ

Госдума одобрила увеличение сверхурочных до 240 часов в год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий максимальный лимит сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Также устанавливается единый порядок оплаты: до 120 часов первые два часа оплачиваются в полуторократном размере, последующие — в двукратном, свыше 120 часов все часы оплачиваются с коэффициентом два. Трансляция пленарного заседания шла на сайте нижней палаты парламента.

По согласованию с работником сверхурочные могут компенсироваться дополнительным отдыхом вместо повышенной оплаты. Кроме того, расширен перечень оснований для увольнения за однократное грубое нарушение, включая хищение на рабочем месте.

Ранее профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова рассказала, что работодатели, которые не выплатили премию сотруднику в установленный срок, могут получить штраф до 50 тыс. рублей. По ее словам, премирования регулируются нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

