В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день В России начал действовать закон о заморозке активов по решениям Совбеза ООН за один день

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вступил в силу закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета Безопасности ООН. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в конце июня.

В документе говорилось, что срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финансовых организаций на основании решений Совбеза ООН, сокращается до одного дня. До момента вступления в силу нового закона счета физлиц и юрлиц по решению ООН блокировались в течение трех рабочих дней.

Кроме того, Росфинмониторинг теперь обязан уведомлять о таких решениях финансовые организации в течение 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а те, в свою очередь, не позднее 20 часов должны заморозить все операции.

При этом некоторые клиенты, включенные в перечни, смогут подать заявление об отмене ограничений. Это возможно, если у юрлица или физлица отсутствуют самостоятельные источники дохода, им необходимо совершить платежи по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни, а также покрыть чрезвычайные расходы. Заявление будет рассматриваться Росфинмониторингом и МИД РФ, а также некоторыми международными организациями или уполномоченными органами.

Ранее Госдума приняла закон о праве президента ограничивать финансовую систему в условиях санкций. Нормативно-правовой акт разрешил главе страны замораживать счета резидентов и нерезидентов, запрещать открытие и использование счетов, а также контролировать валюту, в том числе в отношении операций между россиянами и гражданами недружественных стран.