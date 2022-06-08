Госдума разрешила Путину капитально ограничивать финансовую систему России Госдума приняла закон о праве президента ограничивать финансвоую систему страны в условиях санкций

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, разрешающий президенту России капитально ограничивать финансовую систему страны, в частности замораживать счета резидентов и нерезидентов страны, запрещать открытие и использование счетов, а также контролировать валюту, в том числе в отношении операций между россиянами и гражданами недружественных стран, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Ожидается, что это позволит обеспечить стабильность финансовой системы в условиях санкций.

После того, как поправки одобрит Совет Федерации, они будут переданы Владимиру Путину на подпись. Президент сможет устанавливать особый порядок сделок с участием иностранцев, связанных с недружественными государствами, исполнения российскими юрлицами обязательств по выплате дивидендов иностранцам, и контроля и регулирования валюты, в том числе в отношении операций между россиянами и гражданами других стран.

Кроме того, глава государства сможет запрещать и разрешать сделки, в том числе с иностранной валютой, изменять валюту обязательств по договорам, предъявлять требования о приобретении или изъятии долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

Путин также сможет запрещать отрывать счета и вклады и проводить с по ним операции. В частности, он получить право замораживать деньги и другое имущество любого резидента или не резидента России.