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В России пообещали ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

«Военная мысль»: при расширении НАТО Россия нарастит войска на северном направлении

Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России ответных мер по наращиванию войск на северном направлении. Кроме того, Москва заранее распланирует ракетные удары высокоточным оружием по их территории, говорится в публикации журнала Минобороны «Военная мысль», сообщает РИА Новости.

С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, — подчеркивается в статье.

Автор публикации называет планируемое вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее актуальным вызовом для Москвы. Свое мнение он обосновал тем, что протяженность границы России с сопредельными государствами — членами НАТО вырастет более чем на тысячу километров.

Также весьма вероятным выглядит размещение на территории Финляндии и Швеции формирований объединенных вооруженных сил НАТО, складов оружия и военной техники. Угрозой для объектов оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуры региона станет и возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов, поясняется в публикации.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что США напрасно проигнорировали предостережения президента РФ Владимира Путина о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО. Эксперт отметил, что Соединённые Штаты отказались от дипломатии в погоне за реализацией идеи однополярного мира.