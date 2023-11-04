В России подтвердили прогноз по рекордному урожаю зерна в 2023 году Вице-премьер Абрамченко подтвердила прогноз по сбору 140 млн тонн зерна

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко надеется, что Росстат подтвердит прогноз Министерства сельского хозяйства по сбору 140 млн тонн зерна по итогам 2023 года. Как рассказала она ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, речь идет о количестве семян в чистом виде.

Мы говорим о том, что в чистом весе. И надеемся на то, что Росстат подтвердит прогноз Минсельхоза — около 140 млн тонн, — сообщила Абрамченко.

Минсельхоз РФ ранее повысил прогноз по урожаю зерна в этом году. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, из 140 млн тонн в чистом весе ожидается 93 млн тонны пшеницы. Он заявил, что это может стать вторым результатом в истории страны, и такой объем зерна способен обеспечить баланс между экспортными обязательствами и внутренними потребностями. Патрушев добавил, что сбор масличных культур, картофеля и овощей превысит средние значения за последние пять лет.

Ранее Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых культур на 2,5 млн рублей. Ожидается, что масса поставляемого сырья составит 70 млн тонн, а поставки будут проводиться в течение 12 лет. В конце ноября — начале декабря также планируется подписание договора об открытии сухопутного зернового коридора с Китаем.