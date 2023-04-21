В России облегчат процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми Мишустин: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми станет проще

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, пройти ее без обращения в суд можно будет уже с текущего года.

Рассмотрим законопроект, который совершенствует процедуру внесудебного банкротства. Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми, — заявил он.

Глава кабмина пояснил, что сейчас граждане мoгут пройти все этапы списания долгов в судебном порядке. По его словам, это достатoчно сложная процедура, а взыскания становятся по сути бесcрочными.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому судебные приставы будут обязаны закончить исполнительное производство о взыскании долга в течение трех дней после полной выплаты суммы задолженности либо после признания должника банкротом. Производство также должно быть приостановлено в случае, если у должника нет имущества, за счет которого можно погасить долг или если судебный акт о взыскании будет отменен.