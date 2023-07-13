В России назвали тщетными попытки Зеленского втащить Украину в НАТО и ЕС Сенатор Бондарев: попытки Зеленского втащить Украину в НАТО и ЕС абсолютно тщетны

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Владимир Зеленский

Стремление властей Украины «втащить» страну в НАТО и ЕС не имеют перспектив, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Сам альянс, поставками оружия делая конфликт все более кровавым и затяжным, обрекает на смерть значительную часть населения Украины, подчеркнул он в Telegram.

Сенатор считает, что Украина не войдет в названные объединения ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективах.

«Страна 404» каждый день теряет тысячи своих граждан: одни эмигрируют в Европу в качестве беженцев, другие переходят на сторону России, а третьи гибнут на полях сражений. Происходит депопуляция украинского населения, которое с такими темпами его убыли скоро станет фактически вымирающим, как мамонты, — считает Бондарев.

Он указал на то, что лозунг «война до последнего украинца», который провозгласили в Киеве, становится пророческим и угрожающим. Сенатор предположил, что Зеленский и «его банда» могут хотеть скрыться в Европе или в дальних заокеанских «Нью-Васюках». Однако украинский президент «должен исправно поработать на своих заокеанских хозяев», добавил Бондарев.

Сенатор напомнил о всеобщей мобилизации на Украине, в рамках которой в армию «берут кривых, хромых, косых, а также студентов и единственных кормильцев». Он допустил и скорый призыв несовершеннолетних детей. При этом рядовые украинцы вынуждены расплачиваться «за бизнес-интересы верхушки украинской власти», уверен Бондарев.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в рядах Вооруженных сил Украины стремительно растет количество женщин. На текущий момент их доля составляет порядка 30% от общего числа военнослужащих. По его словам, рост числа женщин-военнослужащих в подразделениях ВСУ наблюдается на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ.