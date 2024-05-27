В России может появиться новый вид пенсий Минфин планирует развивать в России систему добровольных корпоративных пенсий

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Министерство финансов РФ планирует развивать в стране систему добровольных корпоративных пенсий, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Наталии Каменской, представленной на конференции Investfunds Forum XV. Ведомство также считает, что такой вид выплат в перспективе должен быть закреплен на законодательном уровне.

Каменская уточнила, что речь идет об освобождении работодателя от уплаты налога на прибыль со средств, направленных на программу долгосрочных сбережений. Кроме того, налоговое стимулирование корпоративных программ может быть схоже с существующими в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Работодатели уже используют подобные схемы, и они показывают положительный результат, подчеркнула Каменская.

Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в закон о страховых пенсиях, которые предполагают право на досрочное пенсионное обеспечение. Изменения затронут педагогов среднего профессионального образования.

Также сообщалось, что с 1 июня 2024 года увеличенную пенсию будут получать граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет. Размер надбавки вырастет в два раза, выплаты будут увеличены автоматически.