В России могут создать реестр недружественных правообладателей

Фото: Совет Федерации

В Совете Федерации обсуждают создание единого реестра недружественных правообладателей, куда предлагается включать иностранные киностудии, издательства и разработчиков софта, поддерживающих санкции против России, пишет «Коммерсант». На базе реестра специальный уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам будет вправе обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России продуктов. Участники рынка контента и эксперты опасаются, что такой механизм приведет к активизации пиратства.

Реестр недружественных правообладателей предложил создать глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его задумке, список будет единым для всех видов интеллектуальной собственности, а против внесенных в него будут выработаны некие «контрсанкционные меры».

Идею реестра поддержал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, внесший законопроект о принудительной лицензии на контент недружественного правообладателя, который отказывается заключать договор. По его мнению, наличие таких сведений упростит жизнь и пользователей, и заинтересованных органов власти, а также стабилизирует рынок.

В свою очередь участники рынка и профильных ассоциаций полагают, что эскалация санкций и контрсанкций не несет ничего хорошего ни рынку, ни потребителям. Так, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что важно не изолировать дружественных партнеров, готовых сотрудничать и понимающих важность сохранения культурных связей. А управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов назвал идею реестра контрпродуктивной, так как дополнительное ужесточение регулирования в этой сфере «приведет лишь к усилению проблемы».

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация «Интернет-видео» и Российский книжный союз отправили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран. Владельцы кинотеатров и издатели положительно относятся к этой идее, тогда как в онлайн-сервисах указывают на то, что законопроект противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, является нарушением международных соглашений и не учитывает сложности бизнеса в сфере кино и телевидения.