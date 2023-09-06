В России к осеннему призыву расширят возможности для альтернативной службы Минтруд России дополнит список организаций для альтернативной гражданской службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты России к осеннему призыву расширит список организаций для альтернативной гражданской службы. По информации ведомства, которую приводит ТАСС, перечень пополнят 144 учреждения. Таким образом, россияне получат возможность проходить альтернативную службу в одной из 900 организаций.

Список дополняется учреждениями социальной сферы, здравоохранения, сельского хозяйства на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. После подписания проекта приказа перечень предприятий пополнится еще на 144 учреждения, — рассказали в министерстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял о необходимости призывать на военную службу мигрантов, которые совсем недавно получили гражданство РФ. По его словам, человек, решивший проживать на территории России, должен заранее понимать, что срочная служба в армии является обязательной. При этом Журавлев подчеркнул, что новоиспеченных граждан РФ нужно не просто агитировать или уговаривать, а «забирать насильно», если потребуется.