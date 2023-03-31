В России исчезнет зона отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС В России с 2024 года исчезнет зона отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года в России перестанет существовать зона отчуждения, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о четырех поселках в Брянской области. Количество населенных пунктов, оказавшихся в зоне отселения, сократится с 25 до 11.

Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 8 октября 2015 года № 1074 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, — сказано в тексте постановления правительства.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Ранее международная группа ученых выявила уникальные изменения в геноме собак из Чернобыльской зоны отчуждения. Исследователи изучили образцы ДНК свыше трех сотен бродячих собак, обитающих в окрестностях ЧАЭС, сравнив их со структурой геномов породистых псов и одичавших питомцев из других регионов. Результаты показали, что животные обладают уникальным устройством ДНК, которое при этом отличается у псов из Припяти, где расположен реактор, и находящихся чуть далее городов Чернобыль и Славутич.