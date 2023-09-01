В МВД уточнили, будет ли гаджет на лобовом стекле авто считаться нарушением МВД опровергло запрет на крепление гаджетов к лобовому стеклу машины

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Размещение гаджетов, в частности видеорегистраторов, на лобовом стекле автомобиля не будет считаться нарушением, если это не препятствует нормальному обзору, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, сама по себе установка сторонних устройств на стекло в обновленном перечне неисправностей не фигурирует.

В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло. <...> Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно (положение. — NEWS.ru) в себя не включает, — рассказали в министерстве.

При этом в МВД напомнили, что положение, запрещающее использовать машину с плохим обзором из-за установленных на стекле гаджетов, существовало и ранее. Требование не распространяется на зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, радиоантенн и нагревательных элементов.

Более того, из перечня неисправностей с 1 сентября исключили требования, которые не влияют на вероятность ДТП. Речь идет об отсутствии аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Информация о возможном запрете установки гаджетов на стекло появилась ранее сегодня, 1 сентября. При этом член Ассоциации юристов России Марина Сафонова уточняла, что автомобилистов не вынуждают полностью отказаться от видеорегистраторов, навигаторов и других устройств — водителям просто необходимо научиться правильно их устанавливать.