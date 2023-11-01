В Москве отреагировали на «черную метку» российскому журналисту в Болгарии Захарова пообещала ответ на лишение журналиста Гацака аккредитации в Болгарии

Москва примет меры в ответ на лишение собственного корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака аккредитации в стране, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, журналист получил от местных властей «черную метку». Это, отметила она, очередной «противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют».

Собственный корреспондент «Российской газеты» в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей «черную метку» — ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции <...> Будем принимать ответные меры, — завила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала выдворение корреспондента«Российской газеты» Александра Гасюка с Кипра. По ее словам, это стало очередным звеном западной кампании по подавлению альтернативных источников информации. При этом международные правозащитные структуры своим молчанием только потворствуют таким действиям, заявила она.

Перед этим представитель МИД называла поведение властей Кипра шокирующим. По ее словам, силовое задержание журналиста «Российской газеты», которое произошло 5 октября, поражает своей противозаконностью.