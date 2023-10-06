Захарова назвала поведение властей Кипра шокирующим Захарова осудила власти Кипра из-за задержания российского журналиста Гасюка

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Силовое задержание на Кипре журналиста «Российской газеты» Александра Гасюка поражает своей шокирующей противозаконностью, заявила в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Он подчеркнула, что в ближайшее время ведомство сделает развернутое заявление об обстоятельствах случившегося и расскажет о предпринятых российской стороной шагах.

В связи с шокирующим своей противозаконностью поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, когда Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства, в МИД России был вызван кипрский посол, — написала она.

6 октября Министерство иностранных дел России вызвало посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса из-за задержания в республике журналиста «Российской газеты». В издании позже сообщили, что Гасюк уже возвращается на родину.

По данным ТАСС, Гасюк был задержан 5 октября в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где он живет с семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку.

Ранее МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария по причине преследования русскоязычных СМИ в республике. В министерстве назвали эти действия политически мотивированными. Послу сообщили о закрытии въезда в Россию ряду лиц, имеющих отношение к ограничению прав российских журналистов в Молдавии и разжиганию антироссийских настроений.