«Кампания коллективного Запада»: Захарова о выдворении собкора «РГ» с Кипра Захарова назвала спланированной кампанией Запада выдворение собкора «РГ» с Кипра

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Выдворение корреспондента «Российской газеты» с Кипра стало очередным звеном западной кампании по подавлению альтернативных источников информации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба дипведомства, международные правозащитные структуры своим молчанием только потворствуют таким действиям.

Беспардонное выдворение из Республики Кипр корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, которому предшествовала организованная спецслужбами операция по оказанию психологического давления на российского журналиста и его семью, завершившаяся жестоким избиением представителя СМИ с нанесением увечий, стало очередным звеном в скоординированной кампании «коллективного Запада» по тотальному подавлению в своем информационном пространстве любых источников альтернативной информации, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Запад лишь расписывается в своем бессилии перед правдой, пытаясь всеми способами заглушить голоса несогласных и заменяя аргументы силой. Более того, как заметила дипломат, таким образом западные правительства наносят серьезный удар по собственной репутации и подрывают доверие к своим институтам.

Ранее Захарова называла поведение властей Кипра шокирующим. По ее словам, силовое задержание на Кипре журналиста «Российской газеты», которое произошло 5 октября, поражает своей противозаконностью.