В Минобороны РФ рассказали о промедлении Сырского в Авдеевке МО РФ: приказ об оставлении Авдеевки поступил спустя сутки после отхода ВСУ

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки поступил спустя сутки после начала выхода украинских войск из города, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его сведениям, в настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке населенного пункта.

Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки. <...> В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города <...>, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате, — сказал Конашенков.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки 17 февраля. Он признался, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о взятии Авдеевки, расположенной на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра, потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.