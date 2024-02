Алексей Иванчин

В Минобороны РФ рассказали о промедлении Сырского в Авдеевке МО РФ: приказ об оставлении Авдеевки поступил спустя сутки после отхода ВСУ

18 февраля 2024 в 03:34

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press