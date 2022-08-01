В МИД заявили о поддержке странами НАТО вербовки Киевом наёмников МИД РФ: ряд стран НАТО негласно поддерживает вербовку Украиной наёмников

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что несколько стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе. Причём в вербовке участвуют даже дипломатические представительства Украины за рубежом, отметил он в беседе с РИА Новости.

Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима, — подчеркнул Тарабрин.

Дипломат также указал на то, что наёмников, кроме прочего, вербуют неправительственные организации и иностранные представительства Украины. При этом участие украинских дипломатов в такой деятельности нарушает международные соглашения, в частности венскую Конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее стало известно, что бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс заявил: боевой дух иностранных наёмников, участвующих в конфликте на Украине, падает. По его словам, это произошло из-за того, что Россия «решила воевать». Наемники признались, что нехватка поставок, задержки с получением оружия и проблемы со связью «бросили вызов их духу после месяцев сражений».