В МИД заявили о болезненном ответе на санкции Запада

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными. При этом европейские страны должны понимать, что ограничениями в отношении России они сами изнуряют собственную экономику, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона пока не применяет контрмеры в полную силу.

Очевидно, что западные страны и так изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан... Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся, — отметил Биричевский.

Наряду с этим Россия оставляет за собой право на ужесточение ответных спецмер. Такие шаги прорабатываются правительством.

Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством РФ. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными, — сказал представитель МИД.

Ранее Грузия сообщила, что самостоятельно приняла решение не вводить никаких национальных санкций против РФ, ограничившись только теми мерами, которые коллективно были одобрены западными международными структурами.