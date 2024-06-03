В российском регионе задержали агентов Укаины ФСБ: вскрыта агентурная сеть украинских спецслужб в Севастополе

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ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе, сообщило ТАСС. Задержаны пять агентов, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области.

Федеральной службой безопасности вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Органами безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области, — отметили в ЦОС.

Ранее задержанный в Херсонской области украинский шпион признался, что раскаивается в содеянном. Мужчина также заявил о готовности к наказанию. По его словам, с марта 2022 года по январь 2023-го он связывался с сотрудниками СБУ.