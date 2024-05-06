Задержанный в Херсонщине украинский шпион оказался готов к наказанию Появилось видео с украинским шпионом, который заявил о готовности к наказанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный в Херсонской области украинский шпион заявил о раскаянии в содеянном. На видео, представленном РИА Новости, мужчина говорит о готовности к последствиям.

В содеянном я раскаиваюсь и готов понести за это наказание, — заявил шпион.

Признание состоялось в рамках допроса. По словам мужчины, с марта 2022 года по январь 2023-го он связывался с сотрудниками СБУ. Контакт происходил через мессенджеры. По заданию СБУ шпион передавал информацию о местах дислокации российских военных и перемещении военной техники для нанесения ракетных ударов.

В понедельник, 6 мая, региональное управление ФСБ России сообщило о задержании гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района. Мужчина причастен к шпионажу. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее появилось видео с допроса жителя Тамбова, которого задержали в связи с подготовкой теракта. В ролике мужчина признался в работе на украинские спецслужбы. По его словам, в марте 2024 года ему предложили взорвать Тамбовский областной суд и Арбитражный суд Тамбовской области. Сам тамбовец начал посещать сайты террористических украинских организаций летом 2023 года. Мужчина утверждает, что его склоняли совершать диверсии на территории России.