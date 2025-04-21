В МИД сделали неожиданно жесткое заявление о восстановлении диалога с США МИД: Россия не забудет о союзниках ради восстановления диалога с США

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Россия не намерена забывать своих партнеров ради того, чтобы восстановить диалог с США, заявил ТАСС глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов. По его словам, Вашингтон не может быть единственной стороной, на которую Москва направит все свое внимание.

Но мы сталкиваемся с такими ожиданиями, что вот надо всех отодвинуть и теперь только вот американцев объять. Это неправильно. И, наверное, не надо ради американцев забывать о всех остальных наших партнерах. И тех, кто готов с нами сотрудничать. Пожалуйста, Соединенные Штаты Америки, добро пожаловать. Вы не единственные. А как с вами получится, мы будем смотреть, — объяснил дипломат.

Алимов напомнил, что самое главное во внешней политике всякой страны — ее собственные интересы, а согласны ли американские партнеры к разговору на подобных условиях, только время покажет. При этом дипломат отметил, что на сегодняшний день Белый дом демонстрирует правильный настрой, однако подчеркнул, что это кропотливая работа, которая не может завершиться сиюминутно.

По крайней мере, я бы сказал, есть осторожный оптимизм, как говорят дипломаты. Что касается культурно-гуманитарного сотрудничества, оно может вполне впереди этих вещей идти. И такие факты есть там, где американцы готовы. Интерес к этому есть, — заключил Алимов.

Ранее в Белом доме заявили, что США окажут содействие в расширении доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Речь идет также о снижении стоимости морского страхования и обеспечении доступа к портам и международным платежным системам.