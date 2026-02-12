Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:23

В МИД России указали на кризис в отношениях Вашингтона и Брюсселя

Рябков: доверие между США и Европой исчезло

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отношения США с европейскими партнерами потеряли прежнюю доверительность и прогнозируемость, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Жириновские чтения». По словам дипломата, Вашингтон и Брюссель, ведущие себя агрессивно, сталкиваются с ростом внутренних противоречий и социально-экономических трудностей, что отталкивает от них страны мирового большинства, передает РИА Новости..

Запад ведет себя весьма агрессивно. Внутри него нарастают политические противоречия. Отношения Вашингтона с европейскими союзниками утратили былую предсказуемость и доверительный характер. И США, и европейцы сталкиваются с нарастающими социально-экономическими проблемами, — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты, Дания и Гренландия способны найти взаимоприемлемое решение относительно дальнейшей судьбы острова. Он подчеркнул, что данная проблематика не затрагивает интересы России.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в критический период и вынуждена полагаться исключительно на собственный потенциал, комментируя торговую политику США и их претензии на Гренландию. По его убеждению, бездействие европейцев приведет к тому, что через пять лет «Европа будет сметена». Он подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии наглядно продемонстрировала уязвимость стран Евросоюза.

Сергей Рябков
МИД РФ
США
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Установлены мигранты, выжившие строителей Стоунхенджа 4,5 тыс. лет назад
Актер Смолкин оценил выступление сына на Олимпиаде-2026
«По-доброму высмеивал»: Барщевский рассказал, каким запомнил Падву
Врач раскрыл, в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения
Американский эсминец протаранил корабль снабжения ВМС США
Политолог ответил, что будет с Советом мира без участия России
Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.