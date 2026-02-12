В МИД России указали на кризис в отношениях Вашингтона и Брюсселя

Отношения США с европейскими партнерами потеряли прежнюю доверительность и прогнозируемость, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Жириновские чтения». По словам дипломата, Вашингтон и Брюссель, ведущие себя агрессивно, сталкиваются с ростом внутренних противоречий и социально-экономических трудностей, что отталкивает от них страны мирового большинства, передает РИА Новости..

Запад ведет себя весьма агрессивно. Внутри него нарастают политические противоречия. Отношения Вашингтона с европейскими союзниками утратили былую предсказуемость и доверительный характер. И США, и европейцы сталкиваются с нарастающими социально-экономическими проблемами, — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты, Дания и Гренландия способны найти взаимоприемлемое решение относительно дальнейшей судьбы острова. Он подчеркнул, что данная проблематика не затрагивает интересы России.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в критический период и вынуждена полагаться исключительно на собственный потенциал, комментируя торговую политику США и их претензии на Гренландию. По его убеждению, бездействие европейцев приведет к тому, что через пять лет «Европа будет сметена». Он подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии наглядно продемонстрировала уязвимость стран Евросоюза.