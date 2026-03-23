В МИД России ответили на вопрос о сроках визита Путина в Китай

Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Китай станут известны скоро, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, которые передает РИА Новости, данный вопрос пока прорабатывается.

Думаю, в ближайшее время станет известно, — сказал Руденко.

Ранее султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил Путина посетить страну. В МИД азиатского государства отметили, что российский лидер может посетить Бруней, когда ему будет удобно.

До этого аналитики издания Baijiahao отметили, что российская сторона с большим теплом отреагировала на предложение Пекина для Путина посетить Китай. По словам журналистов, Кремль возлагает большие надежды на предстоящую встречу.

В феврале пресс-служба Кремля сообщила, что в конце мая российский лидер посетит Казахстан с государственным визитом. Соответствующее решение было объявлено в ходе телефонного разговора главы государства с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Путин также подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета.