В МИД России назвали условие применения ядерного оружия Глава департамента МИД России Нечаев: использование Москвой ядерного оружия возможно только в качестве ответа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование Россией ядерного оружия, согласно военной доктрине страны, возможно только в качестве ответной меры на агрессию или при угрозе существования государства, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости. Он выразил надежду, что США и НАТО отдают себе отчет, какими последствиями может обернуться «разжигаемая ими же антироссийская риторика с акцентом на применение ядерного арсенала».

Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу, — сказал Нечаев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что Россия не видит необходимости применять тактический ядерный арсенал на Украине для достижения поставленных целей. Он добавил, что также речи нет и о применении химического оружия.

Ранее NEWS.ru ознакомился с результатами исследования, опубликованными в научном журнале Nature Food, из которых следует, что население Земли сократится на 5 млрд человек в случае, если между Россией и США произойдет конфликт с применением ядерного оружия. При этом непосредственно от его применения погибнет лишь малая доля из этого числа. Большинство же умрут от голода, потому что последствия ядерных взрывов сделают планету непригодной для сельского хозяйства на годы вперед.