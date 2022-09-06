В МИД России назвали сроки действия безвизового режима для граждан Украины Замглавы МИД РФ Руденко: украинцы могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что сейчас обсуждаются ответные шаги на введение властями Украины визового режима с 1 июля. Граждане Украины смогут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, отметил он в беседе с РИА Новости.

Дипломат пояснил, что 1 января перестанет действовать межправительственное соглашение Москвы и Киева о безвизовых поездках.

Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путем введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах, а также на связях с родственниками, проживающими в России, — подчеркнул Руденко.

Ранее стало известно, что 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский в ответ на петицию с призывом запретить въезд на Украину для россиян на срок 50 лет заявил: властям страны предложено продолжать соответствующую работу, учитывая необходимость защиты национальных интересов.