В МИД РФ отреагировали на нападение на кубинское посольство в США Захарова: Россия осуждает нападение на кубинское посольство в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия решительно осуждает нападение на кубинское посольство в Вашингтоне, сообщается в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, РФ выступает за скорейшее расследование случившегося и наказание виновных.

Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью, — говорится в комментарии.

Она добавила, что Россия требует от американских властей обеспечить защиту находящихся в США диппредставительств других стран.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в США. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Паррилья напомнил, что это не первая атака на посольство. Так, в 2020 году мужчина открыл по зданию огонь из автомата. Никто не пострадал, однако постройке был нанесён существенный ущерб. Полицейским удалось установить личность стрелявшего. Им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. Его поместили под стражу. После этого власти Кубы направили письмо в Организацию Объединенных Наций с просьбой осудить атаку на посольство страны в Вашингтоне.