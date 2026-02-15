В МИД России допустили проведение выборов на Украине под эгидой ООН Галузин: Россия готова обсудить введение внешнего управления ООН на Украине

Россия готова обсудить вариант введения на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН после завершения СВО, сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат отметил, что подобная инициатива ранее уже упоминалась президентом Владимиром Путиным как один из возможных путей урегулирования.

По мнению министерства, такой механизм поможет стабилизировать политическую ситуацию в стране и сформировать надежные органы власти. Москва рассматривает возможность диалога по этому вопросу с США, Европой и другими заинтересованными странами.

Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации, — напомнил дипломат.

В качестве примеров Галузин привел миссии в Восточном Тиморе, Камбодже и Восточной Славонии. Реализация подобного сценария на Украине потребует предварительного достижения прямых или опосредованных договоренностей между сторонами конфликта о передаче полномочий организации. При этом он констатировал, что в настоящее время данная тема в контексте украинского вопроса практически не обсуждается в публичном пространстве.

При этом в МИД РФ констатировали, что Киев так и не ответил на предложение России по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня. Галузин отметил, что украинская сторона оставила инициативу Москвы «без внятной реакции».