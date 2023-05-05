В МИД назвали цель участия США в конфликте на Украине Рябков: США давно стали участниками конфликта на Украине с целью уничтожить Россию

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США давно являются прямой стороной конфликта на Украине, их цель — уничтожение суверенной Росси. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По мнению дипломата, говорить о непричастности Вашингтона к происходящему могут лишь те, которые «пускают пыль в глаза и пытаются заморочить голову союзникам».

США давно стали прямым участником этого конфликта и они давно ведут открытую гибридную войну против моей страны. Украина — только инструмент в их руках. <...> Их цель — уничтожить суверенную, независимую Россию как международный фактор, у них все больше соблазна играть с идеей о расчленении России, об этом мы тоже сейчас говорим открыто, это прямое посягательство на основы нашего государственного строя, — объявил Рябков.

Он добавил, что международные Сми внедряют нарратив о непричастности Вашингтона «в надежде заручиться поддержкой еще какого-то количества тех, кто не очень склонен разбираться в происходящем».

Также в рамках этого выступления Рябков заявил, что отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта. По его словам, Москва работает над тем, чтобы подобного не произошло.

Ранее Рябков говорил о том, что Россия и США пребывают в фазе горячего конфликта, Вашингтон полностью вовлечен в гибридную войну с Москвой по множеству направлений, некоторые формы этого противостояния «просто беспрецедентны».