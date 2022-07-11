В Крыму заявили, что воссоединение юга Украины с Россией предрешено Советник главы Крыма Крючков заявил, что воссоединение юга Украины с Россией предрешено

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия. Крым. Архитектурный ансамбль «Ласточкино гнездо»

Воссоединение с Россией подконтрольных ВС РФ и ЛДНР регионов на Украине предрешено, и если официальный Киев захочет этому помешать, то все его попытки будут провалены, заявил в беседе с РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Так он прокомментировал слова украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что на Украине уже отдан приказ отстоять южные регионы.

Киевский режим начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобожденных территорий. Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено, и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал, — сказал Крючков.

Крючков считает, что подконтрольным РФ областям следует поступать по примеру Крымского полуострова и стать полноценными членами РФ. По его словам, Запорожье и Херсон уже ждут того момента, когда они смогут полноправно присоединиться к России.

В ходе российской спецоперации на Украине военным РФ удалось взять под контроль Херсонскую область и часть Запорожья. В этих регионах уже сформировали военно-гражданские администрации, начался оборот рубля.