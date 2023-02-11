В Крыму пригрозили Украине сокрушительным ударом Депутат Гемпель пообещал Украине превосходящий по силе ответ в случае удара по Крыму

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Залповый пуск крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках выполнения задач специальной военной операции

Украина в случае нанесения удара по Крыму британскими ракетами получит мощный ответ, во много раз превосходящий по силе, заявил РИА Новости глава дипломатического комитета крымского парламента Юрий Гемпель. Он отметил, что украинское руководство и многие страны Запада ошибочно принимают взвешенную политику России за слабость. Крымчане так же «настроены достаточно решительно ко всем вражеским выпадам» и готовы отстаивать свою территорию, заверил Гемпель.

Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории — Крыму — ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе. <...> У нас достаточно сил и средств поставить агрессора на место, — сказал парламентарий.

Ранее о готовности Украины использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму со ссылкой на украинские источники сообщила газета The Times. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что возможность поставки Киеву ракет большой дальности обсуждалась на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский в свою очередь в ходе визита в Лондон заявил, что у ВСУ недостаточно бронетехники для того, чтобы противостоять армии России. По его словам, 10 единиц техники НАТО не имеют шансов против 1000 боевых машин ВС РФ.