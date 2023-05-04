В Кремле знают, что папа римский хочет закончить конфликт на Украине Песков: Кремль в курсе размышлений папы римского о прекращении конфликта на Украине

Фото: Vatican Mediai/cpp/Global Look Press

Папа римский Франциск

В Кремле знают об измышлениях папы римского Франциска касательно урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что администрации президента неизвестны конкретные детали плана Ватикана, если таковой имеется, передает ТАСС.

Мы знаем, что понтифик думает о том, как можно завершить этот конфликт, но нам неизвестны какие-нибудь детальные планы, которые предлагались бы со стороны Ватикана в этом контексте, — сказал Песков.

Ранее понтифик рассказал, что Ватикан проводит собственную миссию, направленную на урегулирование украинского конфликта. Глава католической церкви при этом признался, что она пока не является публичной. Папа римский пообещал рассказать о ней, как только будут обнародованы детали, но не уточнил, когда это может произойти.

По словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, папа римский Франциск призвал Украину и Россию отказаться от попыток наступления и заявил о готовности направить в Москву и Киев своих представителей для организации переговоров. Как утверждает Севастьянов, в недавней беседе с ним понтифик выразил убеждение, что только диалог поможет сторонам достичь прогресса.