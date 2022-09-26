Песков заявил, что ижевский стрелок был членом неофашистской группировки

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе № 88, принадлежит к неофашистской группировке. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, также соболезнует их родственникам, сообщает Tekegram-канал «Вы слушая Маяк».

Президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт. Совершившее его лицо, судя по всему, принадлежит неофашистской организации или группировке, — заявил Песков.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям.

Позже в Следственном комитете России сообщили, что на школу напал 34-летний Артем Казанцев, выпускник этого учебного заведения. В настоящее время идет обыск по его месту жительства. Также в СК сообщили, что проверяется приверженность Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

В Сети появились фотографии пистолетных магазинов, которые использовал нападавший для убийства взрослых и детей. На одном из фото изображены более десятка магазинов с боевыми патронами. На некоторые из них была нанесена надпись «Ненависть!».