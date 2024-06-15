В Кремле высказались о реакции Запада на мирную инициативу Путина Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на инициативы Путина

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Запад неконструктивно отреагировал на предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине и архитектуре безопасности в мире, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, было много разных откликов на инициативы российского лидера.

Ее много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера, — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента России заверил что Москва не будет передавать никаких посланий участникам швейцарского саммита по Украине. Он выразил надежду, что следующий саммит будет носить более конструктивный формат.

14 июня Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих.