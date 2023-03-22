В Кремле рассказали об отношении Путина и Си к мирному плану Украины Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева

Фото: kremlin

Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева на совместной встрече в Москве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента отметил, что политики обменялись мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план.

Украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил. А это вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной, — сказал Песков.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 назвал десять шагов по установлению мира. Предложения состояли из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

В конце февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, в нем говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

21 марта Зеленский сообщил, что власти КНР не ответили на его предложение присоединиться к предложенному им мирному плану. По его слова, Китаю по дипломатическим каналам было направлено приглашение принять участие в так называемой формуле мира.