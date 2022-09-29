Песков: Володин уже «поправился» после своих заявлений по мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете на выезд военнообязанных за границу во время мобилизации, заявил, что тот уже опроверг свои слова, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что ситуация нестандартная и «бывают ошибки», их нужно оперативно исправлять.

Здесь обилие информации. Нестандартная ситуация. Огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой и это не облегчаешь ситуацию в плане разъяснений. Поэтому бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно исправлялись. Насколько мне известно и Володин тоже оперативно поправился, — сказал Песков.

Он добавил, что есть официальное ведомство, которое занимается вопросами мобилизации — Минобороны. Кроме того, у правительства есть специальные информресурсы, которые были созданы, запущены и прекрасно работают постоянно.

До этого Володин заявил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. Также он рассказал, что ему приходит множество жалоб касательно ошибок во время мобилизации, но военкоматы их признают и стараются привести ситуацию в порядок.

Ранее стало известно, что выдача заграничных паспортов в период мобилизации будет запрещена для граждан, находящихся на военной службе и получивших повестку в военкомат. Речь идет как о мобилизованных, так и о срочниках. Других россиян эти ограничения не коснутся.