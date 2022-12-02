В Кремле анонсировали ответ «Газпрома» на иски против компании Песков: «Газпром» будет отстаивать свои интересы всеми способами в случае новых газовых исков

Фото: Piero Nigro / Alto Press/Global Look Press

«Газпром» всеми доступными средствами будет отстаивать свои интересы в случае новых исков о «недопоставках» газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это касается в том числе и недавнего иска компании Uniper.

Естественно, всеми доступными средствами, юридико-правовыми прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы, — подчеркнул представитель Кремля.

Немецкая Uniper ранее инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде. Как сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах, через суд планируется возместить финансовый ущерб, нанесенный прекратившимися поставками из РФ. По его словам, речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, в результате чего компании пришлось «закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам».

«Газпром» не признал исковое заявление Uniper. На текущий момент юристы экспортера изучают иск в целях защиты собственных интересов в суде.