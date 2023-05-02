Песков: мир должен узнать ответственных за диверсию на «Северных потоках»

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Расследование диверсии на «Северных потоках» должно быть прозрачным, чтобы мир знал, кто за нее ответственен, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что поиск виновных необходимо ускорить, передает РИА Новости.

Мы еще раз настаиваем, если есть какие-то данные, их нужно публичить. Расследование этого теракта должно быть транспарентным для всех. И его нужно ускорять. Мир должен узнать ответственных и исполнителей за этот террористический акт, — сказал пресс-секретарь президента.

Он также прокомментировал сообщение о том, что дания располагается снимком российского судна, которое находилось в районе теракта за несколько дней до взрывов. По словам Пескова, в этом нет ничего необычного, поскольку «российские суда ходят по Балтике, это нормально».

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад игнорирует расследование американского журналиста Сеймура Херша по «Северным потокам», так как оно раскрывает неудобную правду. Он добавил, что знаком с журналистом более четверти века и доверяет его публикациям.

В марте Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные страны воздержались.