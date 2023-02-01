Песков: спецоперация важнее переговоров Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по переговорам президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, передает РИА Новости. По его словам, в настоящий момент Россия имеет другую задачу — выполнение целей спецоперации на Украине.

Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства, — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что конфликт на Украине может быть достаточно быстро завершен президентом США. . По его словам, американскому лидеру достаточно дать соответствующее указание Киеву, но он не желает этого делать, выбирая путь дальнейшего накачивания Украины оружием.